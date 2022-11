Nestlé : Oddo maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo conserve son opinion Surperformance et son objectif de cours à 118 CHF sur le titre Nestlé.



' Les annonces sur les objectifs 2022-2025 sont rassurants ', relève Oddo, ' notamment sur le potentiel de redressement de la MOP courante et devraient inciter le consensus à anticiper une croissance moyenne annuelle du BPA de près de 8% sur 2023-2025, ce qui est très solide ', poursuit l'analyste qui continue de voir Nestlé ' comme un core holding à un prix raisonnable par rapport à des pairs tels que PepsiCo '.



Nestlé a également confirmé, note l'analyste, la poursuite de son programme de rachat d'actions pour un montant de 20 MdCHF sur la période 2022-2024, sachant qu'à ce stade 9.7 MdCHF de titres ont été acquis en 2022.



Nestlé annonce encore, relève Oddo, la mise sous revue stratégique de Palforzia en précisant qu'elle devrait s'achever au S1 2023. Palforzia est un traitement de l'allergie aux arachides dont le brevet a été acquis dans le cadre du rachat d'Aimmune Therapeutics fin 2020.



Si cette décision n'est pas en soi une bonne nouvelle elle montre ' que le management prend rapidement acte d'une erreur, ce qui est appréciable ', termine Oddo.



