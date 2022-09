Nestlé : Oddo maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo réitère sa recommandation Surperformance avec un objectif de cours de 118CHF sur le titre Nestlé.



' Sur un an le titre (-5%) surperforme l'indice Stoxx 600 ' relève l'analyste pour qui le groupe ' montre sa capacité de résilience dans un contexte d'inflation difficile pour un multiple de valorisation raisonnable (PE 23e : 21x) '.



L'incertitude demeure dans le secteur du Food HPC sur la résilience du mix/volumes face aux hausses de prix.



' Fondamentalement nous pensons que l'élargissement du portefeuille et le recentrage stratégique des dernières années devraient permettre à Nestlé de mieux résister ', estime Oddo.



' Financièrement, nous mettons en avant les nombreux facteurs de soutien à la croissance de BPA que nous attendons sur 2022 et 2023 (+7% et +8% respectivement). '



Pour Oddo, en 2023, près de la moitié de cette croissance devrait provenir de la croissance organique mais l'autre moitié devrait être alimentée par un début de redressement de la rentabilité opérationnelle et par l'effet relutif du programme de rachat d'actions.



