Nestlé : Oddo confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 118 CHF après l'annonce des trimestriels.



L'analyste indique que le 3ème trimestre est très fort avec une croissance organique de 4,9% bien au-delà des attentes les plus élevées (Oddo BHF : +2,4%).



' Les principaux moteurs de cette accélération de la croissance organique du T3 sont le retour en territoire positif de la zone AOA (+4.5% en lfl au T3 contre -4.6% au T1 et 0.2% au T2), le maintien de la forte dynamique des Amériques (+4.7% en lfl au T3), des activités Petfood (+6.8%) et Milk Products (+10.7%) extrêmement dynamiques, une activité Waters qui résiste plutôt très bien (-3.1% en lfl au T3 vs -10.4% au S1) ' précise le bureau d'analyses.



Oddo souligne également que le management table sur une croissance organique autour de 3% avec une progression de la MOP à devises constantes sur 2020.



' Le consensus est sur le haut de fourchette et nous attendons +3%. Mais compte tenu de ce fort T3, ce ' autour de 3% ' laisse penser qu'il n'est pas exclu que ce soit légèrement mieux que 3% '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.