Nestlé : Oddo confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 118 CHF après l'annonce de l'OPA sur Aimmune Therapeutics.



L'analyste estime que le prix proposé est forcément élevé pour une cible qui ne réalise aucun CA. ' Mais le potentiel est important et surtout Aimmune apporte le 3ème pilier de la Nutrition médicale : le traitement des allergies alimentaires '.



Oddo souligne que l'offre de 34.5 $ représente une prime de 174% sur le dernier cours de vendredi, ce qui peut sembler considérable.



' Le potentiel reste important dès lors que 240 millions de personnes souffrent d'allergies alimentaire dans le monde. Aimmune a obtenu l'accord de la FDA en janvier 2020 pour son produit Palforzia qui est actuellement le seul produit de traitement contre les allergies à l'arachide. Certains observateurs estiment le potentiel de Palforzia à 1 Md$ d'ici 3 à 4 ans ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.