Nestlé : Oddo BHF salue la cession de Palforzia

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 123 francs suisses sur Nestlé, après l'annonce de la cession de Palforzia qui selon lui, 'met fin à une erreur stratégique qui a été l'un des facteurs du derating du titre'.



'Sur un an, le PER12mfwd est en effet passé de 24 fois à près de 20 fois actuellement. Et à ce jour, Nestlé reste l'une des valeurs de qualité parmi les moins chères du Food Spirits HPC tant en Europe qu'aux Etats-Unis', pointe l'analyste.



Le bureau d'études considère que le top management 'a rapidement pris acte de cette erreur dont le coût peut sembler important en absolu, mais qu'il faut mettre en perspective avec la taille' du groupe agroalimentaire helvétique.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.