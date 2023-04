Nestlé : Oddo BHF relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Nestlé, avec un objectif de cours relevé de 118 à 123 CHF.



Le bureau d'analyses revient sur l'accord avec PAI Partners visant à créer une joint-venture dans les pizzas surgelés en Europe.



'Nestlé conservera une participation économique non majoritaire avec des droits de vote équivalent à ceux de PAI, ce qui nous laisse penser que le capital et les droits de vote seront répartis entre PAI Partners, Nestlé et le management de la JV', souligne l'analyste.



Le broker ajoute qu'il est crédible de penser que la création de cette JV en Europe peut-être un préliminaire à la création d'une JV plus large qui engloberait les pizzas aux Etats-Unis, voire l'ensemble des actifs de surgelés aux Etats-Unis.



Néanmoins, dans un premier temps, l'opération ne devrait concerner que les actifs de pizzas surgelées en Europe et non ceux des Etats-Unis.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.