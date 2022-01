Nestlé : Jefferies passe à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Jefferies a abaissé mercredi sa recommandation sur le titre Nestlé de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours abaissé à 110 francs suisses contre 118,5 francs suisses précédemment.



Dans une note de recherche, le broker américain estime que le groupe agroalimentaire suisse pourrait éprouver des difficultés à atteindre les prévisions de résultats établies par le consensus pour 2022.



Le courtier met en évidence une base de comparaison difficile pour ce qui concerne deux catégories de produits ayant largement bénéficié du confinement, à savoir le café et l'alimentation animale, dans le contexte actuel de retour à la normale.



Après cinq ans de redistributions généreuses aux actionnaires, Jefferies s'attend par ailleurs à moins de bonnes surprises dorénavant, prévoyant que Nestlé redevienne un acquéreur net, et non plus un vendeur net, en ce qui concerne l'activité des fusions-acquisitions (M&A).



