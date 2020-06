Nestlé : Jefferies confirme son opinion et l'objectif

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un recentrage de la division Waters sur les marques internationales avec une sortie potentielle des marques d'eau locales en Amérique du Nord.



Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 94 CHF.



' Nous saluons la tentative de résoudre un problème stratégique et le signal de la détermination continue sur le portefeuille. Mais c'est une cession potentielle qui va mettre au défi l'équipe de négociation de Nestlé ' indique le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer