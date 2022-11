Nestlé : Jefferies abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Nestlé avec un objectif de cours ramené de 100 à 95 francs suisses, notant que la croissance interne réelle sous-jacente du groupe agroalimentaire revient aux niveaux pré-Covid.



'Les catégories secondaires, par exemple les plats préparés, connaissent une tendance à s'affaiblir, avec pour résultat que 60% de la croissance des ventes provient du café et des animaux de compagnie', pointe le broker.



Jefferies souligne aussi que le titre Nestlé se négocie bien au-dessus de la fourchette de PER de 14-18 fois dans laquelle il se trouvait, la dernière fois que nous étions dans le même type d'environnement de rendement qu'actuellement.



