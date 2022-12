Nestlé : Credit Suisse neutre dans l'attente des résultats

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa position 'neutre' assortie d'un objectif de cours de 120 francs suisses sur Nestlé, dans une note où il présente ses attentes pour la prochaine publication financière du groupe agroalimentaire helvétique, prévue en février.



Le broker table sur une croissance organique du chiffre d'affaires de +10% au dernier trimestre 2022, taux supérieur au consensus et composé de +0,3% de croissance réelle interne et surtout de +9,7% d'effet prix.



En termes de rentabilité, Credit Suisse table pour l'ensemble de 2022 sur une marge opérationnelle courante sous-jacente de 17%, légèrement supérieure au consensus, ainsi que sur un BPA sous-jacent de 4,85 francs suisses.



