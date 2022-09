Nestlé : Crédit suisse maintient son opinion

(CercleFinance.com) - Crédit suisse réitère sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 126 CHF sur Nestlé.



' Nous prévoyons une croissance organique des ventes de +8,9% au troisième trimestre, supérieure au consensus VA de +8,1% ', annonce l'analyste pour qui le redressement de Nestlé a été ' impressionnant '.



' Nous pensons que la société est en mesure d'assurer une croissance constante à un chiffre ', poursuit Crédit suisse avant de tempérer : ' Nous pensons que les actions sont correctement valorisées aux niveaux actuels et nous voyons de meilleures opportunités dans le secteur '.



Et de préciser : ' Notre objectif de cours reflète un multiple P/E cible pour l'exercice 23 d'environ 24x, plus la valeur de la participation dans L'Oréal '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.