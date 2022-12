Nestlé : Crédit Suisse garde son opinion

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa recommandation Neutre sur le titre Nestlé et conserve un objectif de cours de 115 CHF.



' Nestlé est en bonne forme sous la direction de Mark Schneider et de son équipe. Le moral est bon. L'activité est dynamique et nous pensons qu'il existe un risque de hausse des marges pour l'exercice 23 ', souligne d'entrée Crédit suisse pour qui le PDG semble s'engager dans son travail et être là pour le long terme :' une bonne nouvelle pour les investisseurs '.



' Nestlé s'attend maintenant à une croissance organique des ventes de +8% à +8,5% pour l'année fiscale 22 ', note l'analyste.



La restauration de la marge brute est ' un objectif clé ' selon l'analyste qui note que ' la marge brute de l'exercice 22 sera inférieure d'environ 300 points de base à ce qu'elle était il y a deux ans '. Et d'ajouter : ' Nestlé vise des économies récurrentes de >1,2 milliard de francs suisses par an sur la période 2022-2025. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

