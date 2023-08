Nestlé : BofA reprend la couverture à l'achat

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé mercredi avoir repris la couverture du titre Nestlé avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 128 francs suisses.



Dans une note de recherche, le bureau d'études salue le portefeuille 'bien équilibré' de celui qu'il considère comme le plus dynamique des groupes agroalimentaires à l'heure actuelle.



BofA loue en particulier le positionnement du groupe helvétique sur des segments en pleine croissance, ses gains de parts de marché ainsi que l'amélioration de ses marges bénéficiaires.



Au vu du PER de 19x pour 2024, cette croissance supérieure et le niveau de redistribution proposé aux actionnaires (environ 25% de la capitalisation boursières sur cinq ans) ne sont pas intégrés dans le cours de Bourse actuel, conclut le cabinet.



