Nestlé : Berenberg reste à 'achat'

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Nestlé, avec un objectif de cours de 122 francs suisses, soulignant une croissance bien équilibrée entre croissance organique et marges, tandis que la génération de cash et le retour sur capitaux investis s'améliorent.



Le broker estime que cette croissance équilibrée devrait se poursuivre en 2020 et que, combinée à un déploiement de capital significatif et une croissance externe intensifiée, elle peut soutenir une revalorisation à partir du ratio P/E (cours sur BPA), de 23 fois actuellement.



