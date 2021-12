Nestlé : Barclays rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' sur Nestlé avec un objectif de cours rehaussé de 130 à 135 francs suisses, voyant dans la réduction par le groupe agroalimentaire helvétique de sa participation au capital de L'Oréal à 20%, 'une décision sensée'.



Le broker souligne qu'elle 'débloque neuf milliards de francs suisses de liquidités, augmente le BPA et permet le financement d'un nouveau rachat d'actions de 20 milliards de francs', tout en laissant 'ses options futures ouvertes si des acquisitions importantes se présentent'.



