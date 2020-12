Nemetschek : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Alors que le groupe allemand devrait signer une performance 2020 remarquable (+4% attendu en lfl), le CEO a refroidi l'ambiance la semaine dernière en indiquant que le consensus était trop optimiste pour 2021, rapporte Invest Securities.



Nemetschek prévoit en effet la migration à la location à partir du 2nd semestre 2021 de Bluebeam, 1er levier de croissance du groupe depuis 2016. Si ceci va pénaliser temporairement la croissance, l'impact négatif n'est que temporaire et les migrations aujourd'hui finalisées de concurrents comme PTC ou Autodesk ont démontré l'avantage de ce modèle économique, estime le bureau d'analyses.



Invest Securities réitère ainsi son opinion d'achat sur le titre Nemetschek avec un objectif ajusté à 74E (vs 70E) pour tenir compte de la détente de la prime de risque.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.