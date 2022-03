Nemetschek : Invest Securities relève son objectif

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les guidances 2022 ont été accueillies hier très positivement (+10%) par les investisseurs, la migration de Bluebeam devant finalement avoir un impact limité sur la croissance et la rentabilité.



' Un message assez éloigné des indications précédentes de Nemetschek qui traduit selon nous pour partie l'arrivée d'un nouveau CEO qui a présenté des objectifs qualifiés de réalistes et non plus conservateurs ' indique Invest Securities.



' A la suite de cette publication, nous relevons très sensiblement à la hausse nos BNA 2022-24e (+18,4%/+7%) et le consensus devrait agir de même, dans des proportions peut-être plus limitées. Ceci n'est toutefois pas suffisant face à la hausse des taux et leur impact sur notre WACC (+61bps dp début février) ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities relève son objectif de cours à 82E (contre 77E) mais réitère son opinion neutre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.