Nemetschek : Invest Securities relève son conseil

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que depuis sa dégradation à vendre le 18 novembre, le titre abandonne -29%, pénalisé par le contexte actuel de hausse des taux.



' Quand bien même ce paramètre nous conduit à réduire notre objectif de cours à 77E (contre 90E), l'opinion vente ne se justifie plus et nous repassons à neutre ' indique Invest Securities.



' Pour autant, et quand bien même les fondamentaux sont excellents comme le démontrent les résultats 2021 préliminaires publiés hier, la visibilité limitée à ce stade sur 2022 avec la migration à l'abonnement de Bluebeam et la valorisation encore élevée (PE 2022-23e de 64x-54x) incite à une certaine prudence sur le titre au regard de la sensibilité de la valorisation aux taux sans risque ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.