Nemetschek : Invest Securities réitéré son conseil

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que si les plus critiques s'attarderont sur la marge d'EBITDA T4 un peu décevante, il objecte que le management pilote ses coûts et que les éditeurs de logiciels travaillent avant tout la croissance qui est la clé de la rentabilité normative.



' En ce sens, la dynamique T4 mérite d'être soulignée et surtout, il faut remettre en perspective la performance 2020 avec le contexte ' indique Invest Securities.



' Cette publication constitue à nos yeux une bonne surprise, même si le principal enjeu sur Nemetschek

demeure les guidances 2021 qui seront dévoilées le 23 mars, dans la mesure où le groupe accélère la migration de son modèle économique vers la location, ce qui pourrait peser temporairement sur la croissance et la rentabilité mais est d'ores et déjà partiellement intégré ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities réitéré son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 74E.



