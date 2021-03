Nemetschek : Invest Securities confirme son opinion

(CercleFinance.com) - L'analyste indique qu'après une année 2020 marquée par une formidable résistance au regard du contexte (croissance lfl de +5,5%, marge d'EBITDA en recul de -0,9pt), Nemetschek accélère dans la migration de son modèle vers le SaaS et l'abonnement, comme il l'avait laissé entendre en fin d'année dernière.



' Si cela pèsera sur les chiffres 2021-22, l'effet est limité, tant sur la croissance que la rentabilité, tandis que le management prévoit le retour à une croissance lfl de +15% dès 2023 ' indique Invest Securities.



' Alors que le risque d'exécution est limité, la transition Cloud représente un levier de croissance additionnelle à MT ' rajoute le bureau d'analyse.



Invest Securities confirme son opinion achat, avec un objectif ajusté à 73E (contre 74E) suite à la présentation convaincante du groupe hier.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

