Nemetschek : Invest Securities abaisse son objectif à 56 E

(CercleFinance.com) - Invest Securities souligne dans son analyse du jour que depuis le début de l'année, le titre signe une performance en ligne avec l'Euro Stoxx, ' même si la réaction d'hier (+5,7%) à la publication des résultats définitifs embellit légèrement la photo '.



' Cette sanction nous semble injuste, dans la mesure où le groupe présente un profil de résistance fort dans le contexte actuel et conserve des perspectives MT/LT particulièrement attractives ' indique le bureau d'analyses.



' Si nous abaissons sensiblement nos estimations (-20%/-14,5%/-12,7% sur les BNA 2020-22e), notre objectif par DCF bâti sur une prime de risque normative de 6,2% est réduit à 56E (contre 70E). Nous réitérons notre opinion Achat avec un potentiel reconstitué (+24%) ' rajoute Invest Securities.



