Nemetschek : Invest Securities abaisse son conseil

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la valorisation atteint désormais des niveaux qu'il ne peut plus justifier sans remettre en cause la qualité des fondamentaux.



Après avoir neutralisé son opinion début octobre, l'analyste dégrade ce jour sa recommandation à vente, avec un objectif de cours actualisé à 90E (contre 86E).



' Nemetschek est aujourd'hui le 2ème titre le plus cher en Europe (hors dossiers de recovery), après un rerating (PE prospectif de 94x vs moyenne 10 ans de 38x) d'autant plus difficile à comprendre que (i) le groupe devrait être temporairement pénalisé en 2022 par la migration de Bluebeam à l'abonnement et (ii) l'intérêt spéculatif est nul (une fondation contrôle le capital) ' indique Invest Securities.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.