Motorola : Jefferies à achat avec les dépenses publiques

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 335 dollars sur Motorola Solutions, mettant en avant le parti que l'équipementier de réseaux pourrait tirer d'importantes dépenses publiques aux Etats-Unis.



'Notre analyse des budgets des États et des villes pour l'exercice 2024 nouvellement promulgués suggère que Motorola devrait continuer de bénéficier d'un environnement macroéconomique de dépenses solide', estime le broker.



'Fait important, nous voyons également des preuves significatives que la société continuera d'être bénéficiaire de l'ARPA et d'autres financements gouvernementaux au cours de la prochaine année', poursuit-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.