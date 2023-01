Motorola : Credit Suisse dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse dégrade son opinion sur Motorola Solutions de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours réduit de 300 à 270 dollars, après notamment des entretiens avec des investisseurs et sa dernière revue des budgets d'Etat.



'Nous n'avons pour l'heure pas de visibilité claire sur un potentiel de hausse significatif des résultats après notre dernière mise à jour du modèle, même en infléchissant des segments d'activité clés qui semblent avoir des prévisions prudentes en 2023', affirme le broker.



'Motorola se traite actuellement à 21 fois le BPA attendu pour 2024, soit environ le double de sa moyenne sur cinq ans, suggérant qu'un potentiel de hausse cette année requiert une contribution ascendante pour une performance démesurée', poursuit-il.



