Morgan Stanley : Jefferies réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme sa note 'achat' sur le titre Morgan Stanley, avec un objectif de cours abaissé de 97 à 91$.



En s'appuyant sur les résultats du 3e trimestre, l'analyste indique réduire ses estimations de BPA pour le 4e trimestre et pour 2023 de respectivement 11% et 4%.



Le broker estime néanmoins qu'avec une hausse de 6%, la croissance des nouveaux actifs nets (NNA) dans la gestion de patrimoine reste 'solide', malgré la forte volatilité des marchés.



'Nous continuons à voir l'activité de gestion de la richesse comme un moteur de croissance durable quel que soit le contexte macroéconomique', indique Jefferies en substance.





