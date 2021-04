Morgan Stanley : Berenberg passe à une recommandation d'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Morgan Stanley de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 67 à 91 dollars.



Dans une note consacrée aux banques d'affaires américaines, le broker américain souligne le niveau 'exceptionnel' des revenus des établissements new-yorkais dans les métiers de la banque d'investissement au premier trimestre, après un premier trimestre 2020 qui avait déjà été fantastique.



'Plus spécifiquement, les revenus liés aux métiers de banque d'investissement ont grimpé de 35% d'une année sur l'autre et dépassé le consensus de 23%', met en avant Berenberg.



Le courtier germanique fait remarquer que la vigueur de l'activité a concerné toutes les banques d'affaires américaines et toutes leurs gammes de services.



