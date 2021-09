Morgan Stanley : Berenberg n'est plus à l'achat

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Dans une note diffusée dans la matinée, le broker allemand indique être passé d'une recommandation 'achat' à un conseil 'conserver' sur le titre, qu'il estime bien valorisé à ses niveaux actuels. Malgré sa plus grande prudence, l'intermédiaire relève son objectif de cours de 91 à 95 dollars.



'Lors de notre relèvement sur Morgan Stanley datant d'avril 2021, nous avions fait valoir que le titre disposait encore d'un potentiel de revalorisation du fait de la part croissante des activités de gestion de fortune et de gestion d'actifs dans les résultats et que les redistributions de capital pourraient dépasser les attentes', rappelle-t-il.



'Depuis lors, Morgan Stanley a doublé le montant de son dividende et de ses rachats d'actions et l'action s'est revalorisée pour désormais se traiter à 14 fois ses bénéfices attendus pour 2022', souligne Berenberg.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.