Moncler : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS a relevé son objectif de cours sur Moncler de 43 euros à 49 euros, malgré la réduction de ses prévisions à court terme sur le fabricant italien de doudounes de luxe.



En actualisant son modèle pour intégrer l'acquisition de Stone Island annoncée le mois dernier, l'analyste a également réduit ses estimations pour le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 pour son activité principale afin de tenir compte des récents lockdown en Europe.



En ce qui concerne l'accord de Stone Island, UBS a déclaré qu'il voyait l'acquisition 'favorablement' à court et moyen terme, car le déploiement des magasins de détail va probablement alimenter la croissance du chiffre d'affaires.



'À plus long terme, l'issue dépendra de la capacité de la direction à réussir l'expansion et à accroître l'attrait de la marque, qui joue dans une catégorie (vêtements masculins haut de gamme) où les nouveaux entrants et l'activité promotionnelle des marques concurrentes pourraient faire pression sur la croissance', ont indiqué les analystes d'UBS dans une note aux investisseurs.



Pour les dernières années, le bureau d'analyses a revu son estimation à la hausse, entraînant une augmentation de son objectif, tout en réitérant son conseil 'neutre' en raison de la négociation des actions par rapport à la prime historique au secteur.



