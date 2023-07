Moncler : UBS ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS s'attend à un chiffre d'affaires élevé avec une marge réduite au premier semestre.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 75 E (au lieu de 76 E).



' Moncler devrait enregistrer un nouveau trimestre record dans le haut de la fourchette de son groupe de sociétés du même secteur. Cependant, il est peu probable que les résultats soient un catalyseur à court terme en raison de l'échelonnement des marges ' indique UBS.



Les analystes d'UBS évoquent une certaine prudence en termes de marges, l'équipe de direction ayant déclaré vouloir 'défendre le seuil des 30% face à l'intensification des dépenses d'investissement'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.