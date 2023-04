Moncler : Stifel relève son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'conserver' sur le titre Moncler, avec un objectif de cours relevé de 60 à 65 euros.



L'analyste rehausse ses estimations de ventes et d'EBIT pour les exercices 23 à 25 pour Moncler de 1%.



'Cela suppose des ventes au détail plus fortes pour la marque Moncler début de 2023 qui vont plus que compenser les hypothèses plus faibles pour Stone Island dans le commerce de gros pour le 1S23', indique Stifel.



Pour le broker, Moncler reste une valeur clé avec une valorisation premium (c.28x 2023E P/E versus environ 25x la moyenne historique) soutenue par une forte dynamique de marque en Asie & Europe, par la réouverture de la Chine ainsi que par une forte dynamique des prix (+10% pour la collection printemps-été 2023).



