Moncler : Stifel relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste relève son objectif de cours à 67 E (contre 65 E) et conserve sa note Conserver après une forte progression depuis le début de l'année.



Stifel a relevé ses prévisions de ventes et d'EBIT pour l'exercice 23-24 de 1 % après la publication des ventes du 1er trimestre 2023.



' Nous considérons Moncler comme un gagnant de parts de marché dans le secteur, mais nous voyons un plus grand potentiel de valorisation ailleurs, l'action ayant récemment été réévaluée à 29x le P/E 2023E ' indique Stifel.



L'analyste estime que le potentiel de croissance du chiffre d'affaires à moyen terme, supérieur à la moyenne du secteur, semble intégré dans le consensus et la hausse pourrait être limitée par l'absence d'une hausse significative de la marge EBIT.



