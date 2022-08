Moncler : Stifel ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Dans une note sur les valeurs européennes du luxe, Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Moncler, tout en ajustant son objectif de cours de 53 à 55 euros, avec des prévisions de profit opérationnel (EBIT) 2022-23 rehaussées de 3%.



Après une analyse des révisions de consensus dans le secteur suite aux publications semestrielles, le broker se dit conforté dans ses positions 'achat' sur Richemont, Kering et Hugo Boss, voyant dans ce dernier 'le meilleur dossier de croissance autonome'.



Stifel ajoute adopter une vision un peu plus constructive sur Moncler, 'compte tenu de la franche sous-performance du cours de Bourse et des fondamentaux à long terme intacts' du fabricant italien de vêtements d'hiver haut de gamme.



