Moncler : Oddo reste positif malgré une cible abaissée

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Moncler, son nouvel objectif de cours abaissé à 59 euros, contre 66 euros précédemment, continuant à refléter un gain potentiel à 12 mois nettement supérieur à 20% pour le titre de la maison italienne.



Selon lui, le dossier présente une attractivité renforcée à ce stade, pointant la baisse récente des valeurs du secteur, ainsi que des chiffres du premier trimestre et les indications sur avril démontrant clairement un 'momentum spécifique robuste'.



'Les efforts sont de nature à maintenir un rythme de croissance au-dessus de la moyenne du secteur dans les années à venir et ce d'autant plus que le track record de Moncler en matière d'exécution demeure remarquable', poursuit le bureau d'études.



