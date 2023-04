Moncler : Oddo remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Moncler, jugeant que le cas d'investissement reste convaincant 'même si le secteur n'est pas donné à ce stade', avec un objectif de cours remonté de 63,5 à 67,8 euros.



'La franchise devrait continuer à faire la course en tête en début 2023', juge l'analyste, qui voit une demande toujours forte pour la marque Moncler au premier trimestre avec une Chine très bien orientée.



S'il note que le groupe italien de vêtements 'ne veut pas pêcher par optimisme pour la suite', Oddo remonte ses prévisions en organique pour la marque Moncler sur 2023, mais ses prévisions groupe 2023/2024 restent inchangées en raison des changes.



