Moncler : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre Moncler, avec un objectif de cours relevé de 59 à 61 euros.



L'analyste estime que le 2e trimestre s'est révélé 'très faible', avec à peine plus de 10% des ventes annuelles. Toutefois, 'l'accélération attendue en fin d'année reste de mise et Stone Island va renforcer la croissance', poursuit-il.



Le broker révise très légèrement à la baisse ses prévisions d'EBIT (-1%) mais maintient son scénario prévisionnel pour le second semestre 2021 ainsi que pour 2022/2023.



'Nos prévisions annuelles de CA ne varient pas. Nous tablons sur une croissance 2 ans à tcc pour Moncler seul proche de l'équilibre sur le T2 avec une accélération plus nette sur le S2 (+5% T3, +17% T4)'.





