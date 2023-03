Moncler : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Moncler avec un objectif de cours relevé de 61 à 63,5 euros, jugeant que 'le cas d'investissement reste favorable avec un potentiel de croissance plus que jamais confirmé'.



Le bureau d'études estime que si le potentiel de revalorisation du secteur du luxe européen, pris dans son ensemble, fait débat à ce stade, 'Moncler conserve un potentiel spécifique de revalorisation au vu d'un potentiel de croissance de la marque'.



Alors que le titre se traite selon lui sur la base de multiples légèrement en dessous de la moyenne sectorielle, Oddo pense qu'une prime se justifie sur la base d'un potentiel plus élevé de croissance avec en particulier une performance remarquable en Asie.



