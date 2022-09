Moncler : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance mais abaisse son objectif de cours à 49E (contre 53E) sur le titre Moncler.



La tendance reste ' globalement favorable ', estime Oddo pour qui le groupe apparaît ' raisonnablement confiant pour le T4 en dépit du contexte '.



' Nous ne modifions pas nos prévisions annuelles à ce stade, nous ajustons légèrement 2022 (-1% CA et EBIT) où nous reflétons désormais une séquence T3/T4 plus en ligne avec le consensus ', explique l'analyste.



Pour refléter les nouveaux paramètres marché, Oddo ajuste ainsi son objectif de cours à 49E.



' Mais cet objectif de cours suggère tout de même un potentiel de revalorisation du titre à horizon 12 mois voisin de +15%. '



' Nous restons convaincus que le groupe est en mesure de croître plus vite que le marché total du luxe sur les prochains exercices ', termine Oddo.



