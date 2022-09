Moncler : Jefferies maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient son opinion Achat sur le titre Moncler mais met à jour son objectif de cours (+4% à 52,0 E).



' Les points forts de MONC restent inchangés de même que la surperformance relative, mais la volatilité croissante probable ne justifie pas l'expansion des multiples à l'heure actuelle ', estime l'analyste. ' Cela dit, la faiblesse actuelle du cours de l'action offre un potentiel de hausse. '



Et d'expliquer les variations de son objectif de cours : ' Nous continuons de considérer MONC comme l'une des marques les plus performantes et n'ajustons que légèrement notre multiple EV/EBIT cible, de 16x à 15,5x ; ceci conduit à un PT à 12 mois de 52,0 E, soit un PE de 24x et un rendement du FCF de 3% '.



