Moderna : Oddo maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son opinion Surperformance sur le titre Oddo avec un objectif de cours de 297$.



L'analyste souligne le portefeuille enrichi et diversifié du groupe dans les maladies rares et note les avancées actuelles de la plateforme maladie rare ' qui pourraient permettre d'être potentiellement la seconde plateforme à mettre un nouveau mRNA sur le marché après les vaccins prophylactiques '.



Oddo pointe aussi la capacité de Moderna à étendre son portefeuille au-delà des vaccins prophylactiques. Les premiers résultats de phase 2 de mRNA-4157, son vaccin personnalisé contre le cancer, doivent être annoncés lors du dernier trimestre 2022 ' et, s'ils sont positifs, devraient rassurer selon nous les investisseurs '.



La présentation de Moderna a été ' très rassurante démontrant à la fois l'innovation du groupe ainsi que sa capacité à ne pas être uniquement dépendant du COVID-19 ' précise Oddo qui maintient donc son opinion Surperformance.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.