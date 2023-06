Mobileye : Canaccord Genuity initie le suivi à l'achat

(CercleFinance.com) - Canaccord Genuity a annoncé mercredi avoir démarré le suivi du titre Mobileye avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 45 dollars.



Dans une étude consacrée aux fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle pilotant les voitures, le broker canadien estime que la filiale d'Intel mérite de se traiter sur la base d'une prime boursière au vu de sa croissance supérieure et du potentiel qu'elle affiche sur le long terme.



'Mobileye est le numéro un du marché de l'aide à la conduite (ADAS) avec une part de marché estimée autour de 70% et se situe en pôle position pour devenir l'un des principaux contributeurs d'une conduite entièrement autonome', souligne le courtier.



