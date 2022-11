Mobileye : BofA initie le suivi à 'neutre'

(CercleFinance.com) - BofA a initié lundi le suivi du titre Mobileye avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours de 34 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier décrit un 'formidable' fournisseur de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de matériel et de logiciels de conduite autonome.



Il salue par ailleurs la technologie 'de pointe' développée par la filiale d'Intel, son solide positionnement dans l'aide à la conduite (avec 70% de part de marché) ainsi que sa capacité d'auto-financement.



L'analyste explique néanmoins redouter un environnement de plus de en plus concurrentiel dans les systèmes avancés d'aide à la conduite et la conduite autonome, tout en s'inquiétant de la confusion qui entoure encore la mise en oeuvre de la technologie de conduite automatisée de niveau 4.



Depuis son introduction en Bourse, fin octobre, le cours de Bourse de Mobileye s'est apprécié de 31%.



