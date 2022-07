Micron : Wedbush reste positif, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Micron Technology, tout en abaissant son objectif de cours de 120 à 85 dollars, au lendemain de la publication par le groupe de semi-conducteurs de ses résultats de troisième trimestre 2021-22.



'L'attention devrait se porter sur les prévisions fortement réduites pour le quatrième trimestre, du fait de marchés en détérioration au cours de ce qui est typiquement une période saisonnièrement forte', explique le broker.



Wedbush demeure toutefois positif sur le dossier, 'continuant de penser que Micron a amélioré sensiblement sa position concurrentielle à la fois sur les marchés DRAM et NAND, ce qui devrait lui permettre de surperformer ses pairs même dans un cycle baissier'.



