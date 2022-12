Micron : Wedbush reste positif après les résultats

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 65 dollars sur Micron Technology, au lendemain des résultats de premier trimestre comptable du fabricant de semiconducteurs, accompagnés de faibles perspectives pour le deuxième.



'Nous pensons que les attentes sont déjà extrêmement basses et nous ne voyons pas le trimestre difficile de Micron changer significativement l'opinion des investisseurs', juge le broker, qui pense donc que le titre devrait rester ferme.



Wedbush ne voit qu'un 'potentiel de baisse très limité pour l'action, étant donné que la valeur comptable (représentant traditionnellement un plancher de valorisation pour le titre) demeure seulement 12% en dessous de la valeur actuelle de Micron'.



