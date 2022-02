Micron : Wedbush relève son opinion

(CercleFinance.com) - Wedbush relève son opinion sur Micron Technology de 'neutre' à 'surperformance' tout en remontant son objectif de cours de 100 à 120 dollars, en raison d'un 'relèvement des attentes dans le NAND à court terme' et d'une 'modération des risques à long terme'.



En outre, notant que Micron a longtemps souffert de multiples de valorisation bas, le broker pense que 'l'expansion de multiples qui a profité aux fabricants de semiconducteurs devrait se répercuter en partie sur leurs fournisseurs en matières premières'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.