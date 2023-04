Micron : New Street Research relève son objectif

(CercleFinance.com) - New Street Research a annoncé jeudi avoir revu à la hausse son objectif de cours sur Micron, qu'il porte à 100 dollars, ce qui représente un potentiel haussier de 56% par rapport au cours d'hier soir.



Dans une note de recherche envoyée à ses clients, le bureau d'études indépendant fait valoir que le rebond du secteur des mémoires commence enfin à se matérialiser.



'Le segment des mémoires est le dernier îlot de l'industrie des semi-conducteurs où les attentes n'ont pas encore atteint de plancher et où la reprise des cours de Bourse tarde à se concrétiser', souligne-t-il.



New Street estime pourtant que le pire est désormais passé avec une demande qui tend à se redresser, ce qui prouve bien selon lui que le plus gros de la correction ayant touché les stocks est terminée.



Pour l'analyste, cet élément est annonciateur de résultats financiers meilleurs que prévu et d'une prochaine révision à la hausse des prévisions du marché, ce qui devrait soutenir la valorisation des titres du secteur.



