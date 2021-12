Micron : BofA relève sa recommandation à l'achat

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé mardi sa recommandation sur le titre Micron Technology de 'neutre' à 'achat', voyant dans le fabricant de puces mémoire un solide prétendant à un exercice 2022 réussi.



L'intermédiaire américain dit apprécier l'excellente discipline en matière d'approvisionnement dont fait preuve le groupe américain, une approche qui lui permet selon lui d'améliorer sa structure de coûts.



BofA, qui met en évidence des perspectives qui s'améliorent en vue de 2022, Micron dispose actuellement d'un moteur de croissance 'à plusieurs cylindres' qui peut s'appuyer à la fois sur les centrées de données, les véhicules électriques et la 5G.



L'analyste relève en conséquence son objectif de cours de 76 à 100 dollars.



