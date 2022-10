Michelin : Stifel reste à conserver, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'conserver' sur Michelin 'au vu d'une dynamique qui semble faible', et abaisse son objectif de cours de 29,5 à 28 euros, après un ajustement de ses séquences 2022-24 de BPA (+1% environ) et de FCF (-9%) pour le pneumaticien.



'Le dossier Michelin est actuellement assombri par des incertitudes concernant l'allocation du capital et, dans une certaine mesure, par ce que nous voyons comme des attentes un peu trop élevées pour 2023', affirme le broker dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.