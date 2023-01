Michelin : Stifel relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'conserver' sur le titre Michelin, avec un objectif de cours relevé de 26,5 euros à 30,5 euros.



Le bureau d'analyses indique avoir relevé de 6% en moyenne sa séquence de BPA 2022/2024.



Stifel modélise en effet des bénéfices 2022 'à des niveaux records' malgré la détérioration des volumes au 4e trimestre 2022 (-6%/-7%).



'Les bénéfices de 2023 pourraient manquer d'élan (au mieux stagner) mais le FCF devrait se redresser des niveaux plus normatifs au fur et à mesure que la volatilité du BFR se dissipe (nous modélisons 1,8 MdE, en moyenne, jusqu'en 2025)', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.