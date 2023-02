Michelin : Oddo relève légèrement son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Michelin, avec un objectif de cours relevé de 34 à 35 euros.



Le bureau d'analyses s'appuie sur les résultats 2022 publiés hier soir par Michelin, 'globalement en ligne, avec un EBIT de 3396 ME vs consensus de 3371 ME' et avec un CA 2022 légèrement plus élevé qu'attendu à 28.6 MdsE (vs 28.2 MdsE)



'Le pneumaticien confirme son profil résilient avec une gestion toujours très stricte face à l'environnement (gestion des stocks, politique de prix, de manière assumée potentiellement au détriment des volumes/parts de marché) qui le distingue de nombreux pairs', analyse le broker.



'Michelin anticipe des volumes en légère baisse cette année (fourchette de -4% à 0% dans un scénario de marché stable), en ligne avec notre estimation et celle du consensus (-2%, consensus -1.8%)', souligne l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.