Michelin : Oddo abaisse son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Michelin avec un objectif de cours abaissé de 35 à 32 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Michelin a publié un CA T3 de 7 443 ME, en hausse de 24% et supérieur de 4% par rapport aux attentes (7 164 ME).



Le groupe a d'ailleurs confirmé son objectif d'EBIT annuel mais revu en baisse l'objectif de FCF à ~700 ME vs >1.2 MdE, essentiellement en raison d'un impact BFR supérieur (+400 ME) dans le contexte inflationniste actuel.



'Nous estimons toutefois que le profil de Michelin reste attractif au sein du secteur à l'approche d'une année 2023 encore très incertaine sur le plan macroéconomique', indique le broker.



L'analyste fait néanmoins part de sa prudence, avec des volumes en baisse de 2,4% sur 9 mois et table sur une baisse des volumes de 3% sur l'année (contre -2% dans sa précédente estimation et -1,9% pour le consensus).



